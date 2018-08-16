Sözcü Kalın: "Türkiye Bu Krizi Mutlaka Fırsata Çevirecektir"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, "Türk lirası üzerinde spekülasyon yapılmasına imkan sağlayacak istismara açık ortak tamamen bertaraf edilmiş durumdadır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ekonomide yaşanan gelişmeler ve Sincar operasyonuna ilişkin önemli bilgiler verdi.

"Bu tür operasyonlar devam edecek"

Adıyaman'da 4 güvenlik görevlisinin şehit olmasına ilişkin konuşan Kalın, şehitlere rahmet dilerken, terörle mücadelenin kesintisiz olarak devam edeceğini belirtti. Türkiye'nin 3 farklı terör örgütüne karşı mücadele eden tek NATO ülkesi olduğunu kaydeden Kalın, Sincar bölgesinde yapılan operasyona ilişkin, "Sincar ve bölgesinde bölücü terör örgütüne mensup çok üst düzey bir terörist etkisiz hale getirildi. Sincar civarında terör örgütünün ve unsurlarının etkisiz hale getirilmesi ile ilgili stratejimiz etkin bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Dünkü operasyon MİT, TSK, Jandarma ve İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonu ile başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Bu tür operasyonlar devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Türkiye bu krizi mutlaka fırsata çevirecektir"

Ekonomik gelişmelere ilişkin konuşan Kalın, "Bu süreçte öncelikle Cumhurbaşkanımızın ekonomik savaşa ve algı operasyonlarına karşı yaptığı milli seferberlik çağrısına cevap veren bütün vatandaşlarımıza, iş çevrelerimize teşekkür ediyoruz. Konu ile ilgili yurt içinden ve yurt dışından gerekli açıklamaları yapıp destek veren paydaşlarımıza, ülkelere, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Dün Katar Emirinin ülkemize yaptığı ziyaretin sonuç çıktılarından bir tanesi de Katar devletinin ülkemize 15 milyar dolar civarında farklı sektörlerde yatırım yapma kararı almış olmasıdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın son 1 haftadır yaptığı temaslar neticesinde Kuveyt'ten, Almanya'dan, Fransa'dan, Rusya'dan olumlu neticeler ve haberler almaya başlamış bulunuyoruz. Özellikle Avrupa'nın iki önemli ülkesinin liderleri de Türk ekonomisinin güçlü olmasının sadece Türkiye için değil, dünya ekonomisi için büyük önem arz ettiğini söylediler. Trump yönetiminin ticareti, doları, vergileri bir silah gibi kullanma eğiliminin ne kadar yanlış olduğunu, bundan kendilerinin de mustarip olduğunu paylaştılar. Hazine ve Maliye Bakanımızın koordinasyonunda kamu ve özel bankaları Merkez Bankası ile eşgüdüm içinde bir eylem planını hayata geçirdiler. Türk lirası üzerinde spekülasyon yapılmasına imkan sağlayacak istismara açık ortak tamamen bertaraf edilmiş durumdadır. Bankalara likidite konusunda rahatlama sağlanmış durumda. Kurdan dolayı sıkıntı çeken reel sektörün sorunlarına çözüm olarak bir dizi tedbir alınmış durumda. Türk ekonomisi, Türkiye yatırıma elverişli bir ülke olarak herkese kapılarını açmış durumdadır. Türkiye bu krizi mutlaka fırsata çevirecektir. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın. Bu konuda ekonomi kurumlarımıza olan güvenimiz tamdır. Türkiye kimse ile gerilimden yana değildir. Burada serbest piyasa kuralları çerçevesinde dünya ekonomisine entegre olmuş Türk ekonomisinin daha fazla güçlenmesi, gelebilecek muhtemel saldırılara, tehditlere karşı gerekli tedbirleri alma sürecini yaşıyoruz. Bu anlamda da bu kriz bir fırsata dönecek ve Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır" diye konuştu.

Türkiye'nin alternatiflerini bundan sonra da çoğaltarak yoluna devam edeceğinin altını çizen Kalın, "Türkiye alternatifsiz değildir. Enerji, ticaret, yatırım konusunda ve diğer alanlarda dünyadaki küresel gelişmelerle uyumlu bir şekilde alternatiflerini çoğaltarak bundan sonra da yoluna devam edecektir" şeklinde konuştu.

Bayram tatiline çıkacak vatandaşların trafik kurallarına uymasını isteyen Kalın, "Ücretli olan yollar ve köprüler ücretsiz, emekli ikramiyeleri erken verilmek üzere tedbirler alındı" dedi. - ANKARA