Sözcü Kalın: Tüm kurumlarımız eşgüdüm halinde yoğun bir mücadele veriyor
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Sözcü Kalın: Tüm kurumlarımız eşgüdüm halinde yoğun bir mücadele veriyor

Sözcü Kalın: Tüm kurumlarımız eşgüdüm halinde yoğun bir mücadele veriyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, orman yangınlarıyla ilgili, "Tüm kurumlarımız eşgüdüm halinde yoğun bir mücadele veriyor" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, orman yangınlarıyla ilgili, "Tüm kurumlarımız eşgüdüm halinde yoğun bir mücadele veriyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Savcılıkların yangınların çıkış nedenini incelediğini belirten Kalın, şu ifadeleri kullandı: "Orman yangınları milli bir felakettir. Tüm kurumlarımız eşgüdüm halinde yoğun bir mücadele veriyor. Savcılıklar yangınların sebeplerini çok yönlü olarak inceliyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çalışmalar aralıksız devam edecek."

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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