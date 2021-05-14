Sözcü Kalın: Tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz
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Sözcü Kalın: Tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz

Sözcü Kalın: Tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail askerlerinin Gazze'ye yönelik müdahaleleriyle ilgili, "İsrail'in hukuk dışı ve işgalci tavrına karşı tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail askerlerinin Gazze'ye yönelik müdahaleleriyle ilgili, "İsrail'in hukuk dışı ve işgalci tavrına karşı tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, yeni katliamların habercisidir. İsrail'in hukuk dışı ve işgalci tavrına karşı tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz. Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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