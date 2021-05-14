Sözcü Kalın: Tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail askerlerinin Gazze'ye yönelik müdahaleleriyle ilgili, "İsrail'in hukuk dışı ve işgalci tavrına karşı tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz" dedi.