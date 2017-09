Sözcü Kalın, "Referandum Kararından Derhal Vazgeçin"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, "Kuzey Irak Kürt Yönetiminin bu yanlış karardan bir an önce dönmesini bekliyoruz. Bu karar karşı karşıya olduğu sorunları çözmeyecek, daha da karmaşık hale getirecektir, onları daha büyük yalnızlığa itecektir" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Irak'ta devam eden bağımsızlık referandumu sürecine ilişkin konuşan İbrahim Kalın, "Kuzey Irak Kürt Yönetiminin bu yanlış karardan bir an önce dönmesini bekliyoruz. Bu karar karşı karşıya olduğu sorunları çözmeyecek, daha da karmaşık hale getirecektir, onları daha büyük yalnızlığa itecektir. Şu ana kadar bu bağımsızlık referandumuna İsrail dışında destek veren tek bir ülke dahi yok. Irak Parlamentosunun aldığı karar da bu çerçevede. Anayasaya aykırı olduğu önem arz ediyor. Biz Kuzey Irak ile hep iyi ilişkiler içinde olduk. Irak kürtleri ile bu ilişkileri aynı şekilde devam ettirmek niyetinde ve arzusundayız. Ama bunu gölgeleyecek, bunu baltalayacak adımlardan da Kuzey Irak Yönetiminin geri durması gerekiyor. Onların da bu sürece katkı sağlaması gerekiyor" diye konuştu.



Kerkük'ün bu referandum kapsamına dahil edilmesinin Türkiye için hassasiyet arz eden konuların başında geldiğinin altını çizen Kalın, "Kerkük Kürt bölgesine dahil değil. Böyle bir defakto durumu oluşturulmaya çalışılması da kabul edilemez. Kerkük'ün tarihi, kültürel kimliğini gölgeleyecek, demografik yapısını değiştirecek her tür adıma karşı olduğumuzu ve sessiz kalmayacağımızı ifade etmek isterim. Oradaki Türkmen, Arap, Kürt kardeşlerimiz barış ve huzur içinde yaşamak için el birliği ile hareket etmek durumundadır. Şu veya bu gerekçe ile, şu siyasi partinin veya valinin kişisel tasarruflarıyla orada bir kaos ortamının oluşturulmasına da elbette göz yummayız" şeklinde konuştu.



Kerkük Valisinin Irak Meclisi tarafından görevinden azledilmesini de değerlendiren kalın, "Irak Meclisi, Kerkük Valisi'nin görevden azledildiğini bildirdi. Bu Irak Parlamentosunun aldığı bir karardır. Kerkük Valisi'nin gerek şu ana kadar izlediği politikalara baktığımız zaman gerek PKK'nın oradaki mevcudiyeti ile ilgili tavrı konusunda gerekse Türkmenler ve referandum konusundaki tavrına baktığımız zaman kendisinin de bu sonucun oluşmasında doğrudan müsebbibi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bizim çağrımız, bu referandum kararından derhal vazgeçmeleri, Irak'ın toprak bütünlüğü içinde Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümüne yönelik adımların atılması olacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA