Sözcü Kalın: Muhalefet adına hazin bir durum

Sözcü Kalın: Muhalefet adına hazin bir durumCUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Muhalefetin küçük siyasi hesaplarla ve mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması muhalefet adına ne hazin bir durumdur" dedi.