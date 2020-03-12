Sözcü Kalın: "(Koronavirüs tespit edilen hasta) Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan... Sözcü Kalın: "(Koronavirüs tespit edilen hasta) Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan kişilerle ilgili de sorun söz konusu değil."

Sözcü Kalın: " (Koronavirüs tespit edilen hasta) Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan kişilerle ilgili de sorun söz konusu değil." Kaynak: AA