Sözcü Kalın: "(Koronavirüs tespit edilen hasta) Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan...
Sözcü Kalın: "(Koronavirüs tespit edilen hasta) Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan kişilerle ilgili de sorun söz konusu değil."
12.03.2020 19:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:18
Sözcü Kalın: " (Koronavirüs tespit edilen hasta) Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan kişilerle ilgili de sorun söz konusu değil."
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Kaynak: AA