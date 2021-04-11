Kalın, Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasındaki sorunların müzakereyle çözümünü desteklediğini açıkladı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülmesini desteklediğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülmesini desteklediğini belirtti.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve Kırım Tatarlarının haklarını savunmakta ve Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülmesini desteklemektedir. Karadeniz'de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun