Sözcü Kalın: "İsrail'in ilhak ve işgal girişiminin meşruiyeti yok" Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak girişimi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ve Ürdün Vadisi'ni ilhak planını uygulamaya koyma hamlesi İsrail'in Filistin topraklarını yeni bir gasp...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak girişimi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ve Ürdün Vadisi'ni ilhak planını uygulamaya koyma hamlesi İsrail'in Filistin topraklarını yeni bir gasp girişimidir" dedi.

Sözcü İbrahim Kalın, açıklamasında, Türkiye'nin Filistinlilerin İsrail'in ilhak planına karşı milli mutabakat ruhuyla birlikte hareket etme kararını desteklediğini belirtti. "İnanıyoruz ki, Filistin halkının ilhak girişimine karşı sağladığı milli mutabakat, ihtiyaç duyulan birlik ve beraberlik ruhunu kalıcı hale getirecektir" açıklamasında bulunan Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in uluslararası hukuku yok sayan ilhak ve işgal girişiminin hiçbir meşruiyetinin olmadığını bir kez daha vurguluyoruz. Uluslararası toplum bu gayrimeşru girişimlere en sert tepkiyi göstermeli ve İsrail'in işgal ve ilhak politikasına karşı Filistin halkının hukukunu korumalıdır. Türkiye, haklı ve meşru davasında Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir."

(İHA)

Kaynak: İHA