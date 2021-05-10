Sözcü Kalın: İsrail'in Filistin halkına uyguladığı şiddet sona ermeli
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Sözcü Kalın: İsrail'in Filistin halkına uyguladığı şiddet sona ermeli

Sözcü Kalın: İsrail'in Filistin halkına uyguladığı şiddet sona ermeli
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Sözcü Kalın: İsrail'in Filistin halkına uyguladığı şiddet sona ermeliCUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail işgal güçlerinin Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddetin derhal sona ermesi gerektiğini belirtti.

Sözcü Kalın: İsrail'in Filistin halkına uyguladığı şiddet sona ermeli

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail işgal güçlerinin Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddetin derhal sona ermesi gerektiğini belirtti.

Sözcü İbrahim Kalın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor. Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur" dedi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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