Sözcü Kalın, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Başkanı Kazım Seccadpur ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Başkanı Kazım Seccadpur ile ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ve ortak meydan okumaları ele aldık" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA