Sözcü Kalın:  İnsanlığın uyanması için daha kaç masum can kaybedilmeli?
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Sözcü Kalın:  İnsanlığın uyanması için daha kaç masum can kaybedilmeli?

Sözcü Kalın:  İnsanlığın uyanması için daha kaç masum can kaybedilmeli?
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Uluslararası Göç Örgütü'nün Akdeniz'deki tekne kazasında en az 100 göçmenin yaşamını yitirdiği açıklamasına "İnsanlığın uyanması için daha kaç masum can kaybedilmeli?" diyerek tepki gösterdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Uluslararası Göç Örgütü'nün Akdeniz'deki tekne kazasında en az 100 göçmenin yaşamını yitirdiği açıklamasına "İnsanlığın uyanması için daha kaç masum can kaybedilmeli?" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Uluslararası Göç Örgütü'nün Akdeniz'deki tekne kazasında en az 100 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği açıklaması üzerine Twitter hesabından tepki gösterdi. Sözcü Kalın yaptığı açıklamada, "Kalbi ve vicdanı olmayan bir dünya sisteminin günah defterine yazılan kaçıncı cürümdür bu? İnsanlığın uyanması için daha kaç masum can kaybedilmeli? Mağdurun ve mazlumun sahipsiz kaldığı bir dünyada ölen, insanlar değil insanlıktır" dedi.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Akdeniz'deki tekne kazasında en az 100 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi
Akdeniz'deki tekne kazasında en az 100 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi

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