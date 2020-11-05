Sözcü Kalın'ın Covid-19 tedavisi tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın yaklaşık 2 hafta önce başlayan Covid-19 tedavisi tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın yaklaşık 2 hafta önce başlayan Covid-19 tedavisi tamamlandı.

Yakalandığı Covid-19 hastalığını gördüğü tedavi ile atlatan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tedavisinin tamamlandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kalın, "Covid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. Arayan, soran ve duasını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı