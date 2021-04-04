Sözcü Kalın: "Haddinizi bilin ve yerinizde oturun"
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Sözcü Kalın: "Haddinizi bilin ve yerinizde oturun"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Sözcü Kalın: 'Haddinizi bilin ve yerinizde oturun'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, emekli amirallerin bildirisine ilişkin, "Haddinizi bilin ve yerinizde oturun" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, emekli amirallerin bildirisine ilişkin, "Haddinizi bilin ve yerinizde oturun" açıklamasında bulundu.

Montrö Sözleşmesi ile ilgili bildiri yayınlayan emekli generallere sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Sözcü İbrahim Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Bir grup mütekait askerin darbe dönemlerini çağrıştıran açıklaması sadece kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürmüştür. bilsinler ki, aziz milletimiz ve temsilcileri, bu zihniyete ve vesayet heveslilerine asla geçit vermeyecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 09:22:59. #1.16#
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