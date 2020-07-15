Sözcü Kalın: FETÖ elebaşının iade edilmemesi müttefiklik ruhuna gölge düşürmekte
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Sözcü Kalın: FETÖ elebaşının iade edilmemesi müttefiklik ruhuna gölge düşürmekte

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "FETÖ elebaşının halen ülkemize iade edilmemesi ve ABD'de ikamet etmesine müsaade edilmesi, Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik ruhuna gölge düşürmektedir" dedi.

Sözcü Kalın: FETÖ elebaşının iade edilmemesi müttefiklik ruhuna gölge düşürmekte
15.07.2020 10:31 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:35

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "FETÖ elebaşının halen ülkemize iade edilmemesi ve ABD'de ikamet etmesine müsaade edilmesi, Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik ruhuna gölge düşürmektedir" dedi.

Sözcü Kalın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılında Türkiye'nin demokrasisini ve özgürlüğünü korumak için tam bir kararlılık içinde olduğunu vurguladı. Sözcü Kalın, "Emperyalist güçlerin taşeronluğuna soyunan din ve eğitim kisvesi altındaki hain FETÖ örgütü amaçlarına ulaşamamış, milletimiz bu mücadeleden güçlenerek çıkmıştır. Ülkemizin başına bir daha böyle bir musibetin gelmemesi için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde yuvalanmış FETÖ iltisaklı bir grubun başlatmış olduğu darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, birçok kurumumuz ile vatan toprağımız topyekün bir saldırı ve işgal girişimine uğramıştır" ifadelerini kullandı.

'BUNLARI ASLA UNUTMAYACAĞIZ'Sözcü Kalın, darbecilerin aynı gece Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini hedef alan bir suikast girişiminde bulunduğunu anımsatarak, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile halkımız darbe kalkışmasını engellemek için sokaklara çıkmış. Üzerlerine F-16'lar, tanklar ve ağır silahlarla ateş açılmasına rağmen eşi görülmemiş bir direniş ve kahramanlık örneği göstererek, canları pahasına bu kanlı darbeyi püskürtmeyi başarmıştır. O gece 251 masum vatandaşımız darbecilerin hain kurşunlarıyla şehit edilmiş, 2194 vatandaşımız da gazi olmuştur. Bunları asla unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu.'GERÇEK YÜZÜ TÜM ÇIPLAKLIĞIYLA ORTAYA ÇIKTI'Din, eğitim ve sivil toplum gibi farklı kisveler altında sapkınlığını gizleyerek yıllarca insanların kalplerini ve zihinlerini işgal eden FETÖ'nün gerçek yüzünün artık tüm çıplaklığıyla ortaya çıktığını kaydeden Sözcü Kalın, "Demokratik yönetimi cebren ele geçirmeyi hedefleyen ve gayr-ı meşru yöntemlerle sinsi emellerine ulaşmak isteyen bu eli kanlı terör örgütünün tüm planları, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve milletimizin desteğiyle 15 Temmuz'da tarihin çöplüğüne gömülmüştür. FETÖ ile mücadele, hukukun üstünlüğü ve temel hak ve özgürlüklerin korunması prensipleri gözetilerek, devletin içindeki örgütsel yapılanması deşifre edilip, mensupları hakkında adil yargılama zemininde kararlılıkla ve titizlikle devam etmekte, bağımsız mahkemeler önünde hesap sorulmaktadır. FETÖ'nün devlet kurumları dışında kalıp eğitimden medyaya, ticaretten sivil topluma uzanan tüm paravan oluşumları etkisiz hale getirilmiştir" ifadesini kullandı.'İYİ BİR SINAV VEREMEMİŞTİR'FETÖ'nün yurt dışında Türkiye aleyhine yürüttüğü faaliyetleri sonlandırmak için girişimlerin devam ettiğine dikkat çeken Sözcü Kalın, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ mensuplarının başta ABD ve Avrupa olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine kaçarak, işledikleri ağır suçların cezasını çekmeden yaşamalarına müsaade edilmesi ikili ilişkilerimize zarar vermektedir. Türkiye, terör tehdidi altındaki ülkelerin ulusal güvenliğini esas alan bir duruş sergilerken özellikle Batılı ülkeler bu konuda iyi bir sınav verememiştir. FETÖ elebaşının halen ülkemize iade edilmemesi ve ABD'de ikamet etmesine müsaade edilmesi, Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik ruhuna gölge düşürmektedir. Hain FETÖ terör örgütünün demokrasimize yönelik oluşturduğu tehdidi görmezden gelen bazı batılı ülkelerin siyasi saiklerle 15 Temmuz realitesine kayıtsız kalması, kendi değerleriyle çeliştiklerini ortaya koymaktadır" dedi.'TÜRKİYE KARARLILIKLA MÜCADELEYE DEVAM EDECEK'15 Temmuz'da, FETÖ'nün ulusal güvenliğe yönelik varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu belirten Kalın şunları kaydetti:

"Bu tehdidin bertaraf edilmesiyle birlikte içeride olduğu kadar, dış politikada, özellikle de güvenlik alanında ülkemiz ivme kazanmıştır. Sınırlarımız içinden ve dışından gelen terör tehditleri karşısında mukavemet kapasitemiz artmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleri bu hainlerden temizlendikten sonra asli görevini tam bir azim ve başarıyla yürütmeye başlamıştır. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın; Türkiye FETÖ, PKK, DEAŞ ve diğer tüm terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadeleye devam edecek; demokrasisini, özgürlüğünü ve bağımsızlığını her tür tehdit ve tehlikeye karşı koruyacaktır. Vatanı için kahramanca canlarını feda eden 15 Temmuz şehitlerimizi hürmetle, minnetle ve rahmetle yad ediyorum. Milli birlik ve beraberliğimizin bir nişanesi olan 15 Temmuz ruhunun nesiller boyu daim olmasını temenni ediyorum."

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

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