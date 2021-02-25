Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermenistan'daki darbe girişimini kınadı
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermenistan'daki darbe girişimini kınadı

25.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 25.02.2021 18:02
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermenistan'daki darbe girişimini kınadı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'daki darbe girişimini kınadı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'daki darbe girişimini kınadı.

Kalın, Twitter hesabından, Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanların, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımlamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

İbrahim Kalın, "Ermenistan'daki darbe girişimini kınıyoruz. Darbeler her zaman demokratik süreçleri inkıtaya uğratmış ve kaosa neden olmuştur. Ermenistan'da sürecin ivedilikle normale dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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