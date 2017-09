Sözcü Kalın'dan İdlip Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, "Bizim beklentimiz İdlip'in de diğer çatışmasızlık bölgeleri gibi çatışmaların olmadığı, insani yardımların ulaştırılabildiği bir bölge haline gelmesi. Burada Türkiye'ye düşen bir görev söz konusu olduğunda Türkiye bundan geri durmayacaktır. Operasyonel detaylar önümüzdeki günlerde şekillenecek" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularına cevap verdi. Suriye ile ilgili yürütülen Astana sürecine ilişkin bilgi veren ve Türk askerinin ne zaman İdlip'te konuşlanacağı yönündeki soruya cevap veren Kalın, "İdlip bizim sınırımıza çok yakın olduğu için doğrudan bizi de ilgilendiriyor. Geçtiğimiz ay ve bir önceki ay Rus Savunma Bakanı geldi, temaslarımız oldu. Yarın ve öbür gün yapılacak toplantılarda bu konunun detayları konuşulacak. Bir görelim neler konuşulacak orada. Bu görüşmeleri takip edeceğiz. Bizim beklentimiz İdlip'in de diğer çatışmasızlık bölgeleri gibi çatışmaların olmadığı, insani yardımların ulaştırılabildiği bir bölge haline gelmesi. Burada Türkiye'ye düşen bir görev söz konusu olduğunda Türkiye bundan geri durmayacaktır. Operasyonel detaylar önümüzdeki günlerde şekillenecek" diye konuştu.



"Orada PYD-YPG gibi yapıların oluşmasına karşı durmak aslında Kürtlerin de menfaatinedir"



TSK'nın sınıra askeri sevkiyatını sürdürmesi ve olası Afrin operasyonunun ne zaman başlayacağı yönünde bilgi veren Kalın, "Yaşadığımız coğrafyanın gerçeklerini dikkate aldığınız zaman her zaman teyakkuz halinde yaptığımız ve yapmamız gereken adımlardır. Almamız gereken tedbirlerdir. Bu farklı bir operasyon olabilir, sınır güvenliği olabilir, sınır ötesi olabilir. O anın ve şartların gerektirdiği durum neyse ona cevap verecek şekilde hazırlıklar yapılmaktadır. Suriye tarafından ister PYD bölgelerinden olsun, ister başka yerlerden olsun Türkiye'ye yönelik bir saldırının olmaması için önleyici tedbir olarak Türkiye gerekli adımları bu güne kadar attığı gibi bundan sonra da atmaya devam edecektir. Biz o bölgede bir terör koridorunun, bir PYD koridorunun kurulmasına bugüne kadar izin vermediğimiz gibi bundan sonra da vermeyeceğiz. Türkiye'nin bu tür tedbirlerini 'Türkiye Kürtlere karşı şunu yapıyor' gibi lanse etmeye çalışanlar var. Öncelikle bizim Kürt kardeşlerimizle ister Suriye'de, ister Irak'ta herhangi bir sorunumuzun olmadığını ifade etmek isterim. Bunlar tamamen terör örgütlerine karşı alınmış tedbirlerdir. Türkiye'nin aslında Suriye Kürtlerinin refahı, barışı, geleceği için de bu terör örgütlerinden kurtulması gerekir. PYD'nin kendi kontrolündeki bölgelerde sadece Türkmenlere ya da Araplara değil, Kürtlere uyguladığı zulmü de herkes biliyor ama kimse konuşmak istemiyor bunu. Çünkü Amerikalıların PYD'ye verdiği destekten dolayı bir otosansür var. Uluslararası basın bu işten bilerek ve isteyerek uzak duruyor. Bu konuları gündeme getirmiyor. Halbuki yaşanan hadiseleri hepimiz biliyoruz. Bundan sarfınazar temel sebebi şuanda PYD'ye veren desteği gölgelemek istememeleri. Orada PYD-YPG gibi yapıların oluşmasına karşı durmak aslında Kürtlerin de menfaatinedir. Bizim mücadelemiz bu terör örgütleri iledir, asla Kürtlerle değildir" şeklinde konuştu. - ANKARA