Sözcü Kalın'dan Gazeteciler Günü mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sözcü Kalın'dan Gazeteciler Günü mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Sözcü Kalın'dan Gazeteciler Günü mesajı
24.07.2020 20:37 | Son Güncelleme: 24.07.2020 20:41

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Sözcüsü Kalın, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün gazeteciler ve basın bayramı. Hepinizin bu gününü tebrik ediyorum. Fedakarca, özveriyle hakikatin peşinde yürüttüğünüz bu mesleki mücadelede sizlere başarılar diliyorum. Büyük zorluklara katlanarak bu mesleği yerine getiriyorsunuz. Gerçekten bir sadakat, bağlılık ve adanmışlık gerektiren bir iş. Bende bunun ilk şahitlerinden biriyim, ilkelden gözlemleyen birisiyim, haberin peşinde koşarken bunu nasıl ciddiye aldığınızı, önemsediğinizi, detaylara özen gösterdiğinizi, bizler gözlemleyen birisi olarak, mesleğinizin kıymetini bildiğinize şahitlik ediyorum. Tekrar hepinizin bu güzel gününüzü tebrik ediyor, hepinize başarılar diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor Güncel
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor
Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf etti Dünya
Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti Ekonomi
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı Politika
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü 3. Sayfa
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri Dünya
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti
Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz: Bir karar vermem gerekiyordu ve gitmeyi tercih ettim
Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz: Bir karar vermem gerekiyordu ve gitmeyi tercih ettim
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 937 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 937 yeni vaka tespit edildi
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı
Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı
Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı
Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı
İYİ Parti'den anket açıklaması: Kamuoyu yoklamalarında üçüncü partiyiz
İYİ Parti'den anket açıklaması: Kamuoyu yoklamalarında üçüncü partiyiz
Aysofya Camii'nde ilk namazı kılmak için ailesiyle Keşmir'den geldi
Aysofya Camii'nde ilk namazı kılmak için ailesiyle Keşmir'den geldi
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti
Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti
Trump'ın 'veto' tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Elektrikte 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Altay Özlem Zengin Fatih Sultan Mustafa Destici
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Selçuk Yöntem Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kemal Gülman Walison Fonseca Mehmet Boynukalın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
Şu an buradasınız: Sözcü Kalın'dan Gazeteciler Günü mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 20:51:17. #1.15#
title