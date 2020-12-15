Sözcü Kalın'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki
15.12.2020 00:44 | Son Güncelleme: 15.12.2020 00:48
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili açıklama yaptı.
Kalın, "Türkiye, savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı