Kalın'dan, AB ülkelerinin mültecilere karşı uyguladığı geri itme politikasına tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin denizde mültecilere karşı uyguladığı geri itme politikasını eleştiren bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin denizde mültecilere karşı uyguladığı geri itme politikasını eleştiren bir paylaşım yaptı.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"(AB üyesi ülkelerin salgın boyunca denizde mültecilere karşı uyguladığı geri itme uygulamaları nedeniyle en az 2 bin kişi öldü.) Avrupa medyasının geçtiği bu haber gündemin birinci sırasında yer almayacak. Nahak yere ölen her insanla birlikte insanlık ölmeye devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten