Sözcü Kalın:  Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır
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Sözcü Kalın:  Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır

Sözcü Kalın:  Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Kanada'da bir minibüs şoförünün, aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürmesiyle ilgili "Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır" açıklamasını yaptı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Kanada'da bir minibüs şoförünün, aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürmesiyle ilgili "Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde gerçekleşen ve bir minibüs şoförünün aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürdüğü saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın, yaptığı açıklamada "Kanada'da aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren ve 4 Müslümanı öldüren kişinin, İslamofobik saiklerle hareket ettiği açıklandı. Bu, üretilmiş korkunun nefrete, nefretin düşmanlığa ve şiddete dönüşeceğinin en son örneğidir. Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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