Sözcü Kalın: "Biz bir fırsat olarak görüyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın:

"Almanya ve Fransa gibi ülkelerin bu konuda adım atmak niyetini ifade etmesi bizim için önemli. Zaten bu iki ülke ile bizim iyi ticaret ilişkilerimiz var, bunları daha ileri noktalara çıkartmak için bunun fırsat olduğunu düşünebiliriz. Biz bir fırsat olarak görüyoruz zaten"

"Hazine ve Maliye bakanlığımız bir çalışma yürütüyor. Farklı alanlarda, farklı sektörlerde güzel bir paket hazırlandı. Katar Emirine gösterdiği asaletli duruşundan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Katar Türkiye'nin gerçek dostu olduğunu bu vesile ile göstermiştir"

"Türk lirası üzerinden yürütülen algı operasyonları ile ilgili kanallar kapatılmış durumda. Bu konuda herkes rahat olsun, sakin ve rasyonel adımlarla bu süreci atlatacağız. İyileşme emarelerini dün itibariyle gördük, bu bayram sürecinde de devam edecektir"

"Türkiye'den giden demir, çelik, alüminyum ürünlerine vergi getirilmesini ulusal güvenlikle ilişkilendirmesi Beyaz Saray'ın, buna karşılık Türkiye'nin meşru ulusal güvenlik taleplerine sessiz kalması, acaba ulusal güvenlik deyince farklı şeyleri mi kastediyoruz gibi bir şey geliyor insanın aklına"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, "Almanya ve Fransa gibi ülkelerin bu konuda adım atmak niyetini ifade etmesi bizim için önemli. Zaten bu iki ülke ile bizim iyi ticaret ilişkilerimiz var, bunları daha ileri noktalara çıkartmak için bunun fırsat olduğunu düşünebiliriz. Biz bir fırsat olarak görüyoruz zaten" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap verdi.

"Katar Türkiye'nin gerçek dostu olduğunu bu vesile ile göstermiştir"

Katar'ın yatırım ayrıntılarının paylaşılmasının istenilmesi üzerine Kalın, "Hazine ve Maliye bakanlığımız bir çalışma yürütüyor. Farklı alanlarda, farklı sektörlerde güzel bir paket hazırlandı. Katar Emirine gösterdiği asaletli duruşundan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Katar Türkiye'nin gerçek dostu olduğunu bu vesile ile göstermiştir. Türkiye'yi Katar'a yakın durmakla Körfez bölgesinde aktif olmakla eleştiren bir takım seslerin çıktığını görüyoruz. Geçen yıl yaşanan Körfez krizinde Türkiye oraya hem yardım etme hem de askeri üs oluşturma konusunda bazı eleştirilere de maruz kalmıştı. Şimdi baktığımız zaman Cumhurbaşkanımızın siyasi öngörüsü ve sezgisinin ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Aynı zamanda Şeyh Temim'in yanı sıra katar halkının da bu süreçte Türkiye'nin yanında durduğunu, ellerindeki paraları TL'ye çevirdiklerini, tatillerini Türkiye'de yaptıklarını gördük, bu memnuniyet verici bir şey. Diğer ülkelerden de benzer destekler gelmeye başladı" diye konuştu.

"Türk lirası üzerinden yürütülen algı operasyonları ile ilgili kanallar kapatılmış durumda"

Bayram tatilinde TL üzerinden yürütülen spekülasyonlar ile ilgili herhangi bir tedbir alınıp alınmayacağının sorulması üzerine Kalın, "Türk lirası üzerinden yürütülen algı operasyonları ile ilgili kanallar kapatılmış durumda. Bu konuda herkes rahat olsun, sakin ve rasyonel adımlarla bu süreci atlatacağız. İyileşme emarelerini dün itibariyle gördük, bu bayram sürecinde de devam edecektir" şeklinde konuştu.

"Sincar benzeri operasyonlar bundan sonra yoğun bir şekilde gelecektir"

"Sincar'a kara operasyonu beklenmeli mi?" şeklindeki soruya cevap veren kalın, "Sayın İbadi buradayken bu konu etraflı bir şekilde ele alandı. Bölücü terör örgütünün güçlendiği, örgütlendiği yerlerle ilgili kapsamlı bir güvenlik paketi üzerinde zaten uzun süredir görüşmelerimiz devam ediyordu. Dün Sincar'a yapılan operasyonu bu çerçevede değerlendirebilirsiniz. Türkiye'nin güvenlik birimleri ihtiyaç duydukları ve gerekli gördükleri anlarda bu müdahaleleri bundan sonra da yapacaktır, karadan olur, havadan olur, başka yollardan olur. Bizim terörü yerinde bitirme kararlılığımız tamdır. Sincar benzeri operasyonlar bundan sonra yoğun bir şekilde gelecektir" ifadelerini kullandı.

"Bu konuda müşteki olan tek ülke Türkiye değildir"

Rahip Brunson bırakılsa bile vergilerin kaldırılmayacağı yönündeki açıklamaların hatırlatılması üzerine Kalın, "Burada bir terminoloji sorunu yaşıyoruz diye düşünüyorum. Türkiye'den giden demir, çelik, alüminyum ürünlerine vergi getirilmesini ulusal güvenlikle ilişkilendirmesi Beyaz Saray'ın, buna karşılık Türkiye'nin meşru ulusal güvenlik taleplerine sessiz kalması, acaba ulusal güvenlik deyince farklı şeyleri mi kastediyoruz gibi bir şey geliyor insanın aklına. ABD'nin bu ürünlere getirdiği ilave vergi yükü Dünya Ticaret Örgütünün kurallarına da aykırıdır. Bu konuda müşteki olan tek ülke Türkiye değildir. Bütün dünyanın bir tepkisi var. Amerika içinden de eleştirilmeye başlandığını görüyoruz. Kendi ulusal çıkarlarımız söz konusu olduğunda, ekonomimiz, Türk liramız söz konusu olduğunda Türkiye gerekli tedbirleri bundan sonra da alacaktır" açıklamasında bulundu.

"Bu iyi niyetin gösterilmesi önem arz ediyor"

Merkel ve Macron görüşmeleri sonrasında ekonomi konusunda Katar ile ilgili benzer bir durum bu iki ülke ile de söz konusu olup olmadığına ilişkin konuşan kalın, "Bu iki telefon görüşmesi talebi de karşı taraftan geldi ve görüşmeler son derece olumlu geçti. Sayın Merkel Hazine Maliye ve Ekonomi Bakanlarının bir an önce görüşmesi teklifinde bulundu. Aynı teklif Sayın Macron'dan da geldi. Hazine ve Maliye Bakanımız Fransız mevkidaşı ile bir araya gelerek bu konuyu konuşacak. Nasıl bir paket çıkar, onu tabi göreceğiz. Bu iyi niyetin gösterilmesi önem arz ediyor. Bu Türk ekonomisinin dünya ekonomisi içinde yerini göstermesi açısından önem arz ediyor. Almanya ve Fransa gibi ülkelerin bu konuda adım atmak niyetini ifade etmesi bizim için önemli. Zaten bu iki ülke ile bizim iyi ticaret ilişkilerimiz var, bunları daha ileri noktalara çıkartmak için bunun fırsat olduğunu düşünebiliriz. Biz bir fırsat olarak görüyoruz zaten" dedi.

"Özel sektör birimlerinin de gerekli hassasiyeti göstereceğini bekliyoruz"

Bazı havayolu firmalarının ve otellerin döviz ile satışta ısrar etmelerine ilişkin soruya cevap veren Kalın, "Bizim çağrımız son derece net. İlgili özel sektör kuruluşlarımızın da bu çerçevede adım atmalarını bekliyoruz. Milli seferberlik haline gelen bu süreçte herkesin aynı yerde durması, ekonomimizi güçlendirmesi noktasında somut netiler üretsin. Özel sektör birimlerinin de gerekli hassasiyeti göstereceğini bekliyoruz" diye konuştu.

"Herhangi bir olağanüstülük yok"

Toplantının neden Perşembe günü yapıldığına ilişkin soruya cevap veren kalın, "Herhangi bir olağanüstülük yok. Son dakika haberleri ile oluşturulmaya çalışılan sıradışılık duygusundan biran önce kurtulalım. Biz normalleşme sürecine girmiş durumdayız. Tabi ki ekonomisi konusu elbette konuşuldu. Yeni bir şey geliyor gibi bir algı oluşturmak yerine, alınan tedbirler sonuçlarını vermeye başladı. Bugün olmasının sebebi AK Parti'nin kongresi var, Cumhurbaşkanımız bir yandan da oraya hazırlanıyor. Bayramdan önce kabine toplantısının yapılması isabetli olacaktı. Perşembe olmasının bir olağanüstülüğü yok" şeklinde konuştu.