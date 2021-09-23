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Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Beyaz Saray'da görüştü.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Beyaz Saray'da görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Washington'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, Kovid- 19 ve küresel iklim değişikliğinin yanı sıra Afganistan, Suriye, Irak, Libya, Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı. Türkiye- ABD ilişkilerinin stratejik öneminin altının çizildiği görüşmede, ekonomik iş birliğini artırmak için atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. İki ülke ticaret hacminin hedeflenen 100 milyar dolara ulaşması için gerekli mekanizmaların harekete geçirilmesi ve karşılıklı üst düzey ziyaretlerin arttırılması üzerinde duruldu.

Afganistan'da oluşabilecek yeni insani krizlerin önlenmesi ve ülkeye insani yardımların bir an önce ulaşması için uluslararası iş birliğinin elzem olduğu vurgulandı. Türkiye ve ABD'nin Afganistan konusunda yakın temasının devam edeceği ifade edildi.

NATO müttefikleri arasındaki dayanışmanın önemine vurgu yapılan görüşmede, müttefikler arasındaki sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiği dile getirildi. Ayrıca Karabağ zaferi sonrasında Kafkaslar'daki son durum değerlendirildi. Bölgesel barış ve istikrar için çok yönlü çabaların devam etmesinin önemi vurgulandı.

Haber :  WASHINGTON,


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