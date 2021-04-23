Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ele alınan konuların detaylı olarak değerlendirildiği görüşmede iki liderin Haziran ayındaki NATO zirvesinde görüşme kararı almalarından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Ayrıca, mevcut anlaşmazlıklara rağmen Türkiye-ABD ilişkilerinde karşılıklı saygı çerçevesinde, ortak ve stratejik çıkarlara öncelik verilmesi gerektiği ifade edildi.

(Derya Yetim/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı