Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
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Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ele alınan konular detaylı olarak değerlendirildi. İki liderin haziran ayındaki NATO zirvesinde görüşme kararı almalarından duyulan memnuniyet dile getirildi. Mevcut anlaşmazlıklara rağmen Türkiye- ABD ilişkilerinde karşılıklı saygı çerçevesinde, ortak ve stratejik çıkarlara öncelik verilmesi gerektiği ifade edildi" ifadelerine yer verildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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