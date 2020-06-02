Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü
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Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü.

Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü
02.06.2020 00:07 | Son Güncelleme: 02.06.2020 00:07

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Libya ve Suriye'deki güncel gelişmelerin yanı sıra Covid-19 ile mücadele süreci, terörle mücadele ve son günlerde ABD'de yaşanan protesto gösterileri ele alındı. Libya'da BM öncülüğünde siyasi çözümün sağlanması ve Berlin süreci dahil bütün ateşkes anlaşmalarını ihlal eden darbeci Hafter'in hukuk dışı saldırılarının durdurulması gerektiği ifade edildi. Suriye'de siyasi çözümü sağlamak adına anayasa çalışmalarının hızlandırılması ve İdlib'de sağlanan ateşkesin sürdürülmesi yönündeki ortak görüş de yinelendi.

Türkiye'nin Covid-19 ile mücadele sürecindeki deneyiminin paylaşıldığı görüşmede, salgınla mücadele kapsamında sağlık alanında işbirliğinin arttırılması konusunda mutabık kalındı. Ayrıca siyahi bir Amerikan vatandaşının polis tarafından öldürülmesi sonrası yaşanan hadiseler, ırkçılık ve vandalizm konuları da ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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