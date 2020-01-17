Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü
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Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü.

17.01.2020 01:38 | Son Güncelleme: 17.01.2020 01:38
Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kalın ve O'Brien, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ve Berlin Zirvesi üzerine görüştü. İdlib mutabakatına ve ateşkese uyulmasının önemi üzerinde durulan görüşmede, Libya'da ateşkesin hayata geçirilmesi için ilgili taraflara gerekli telkinlerin yapılması konusunda mutabakat sağlandı.


Kaynak: DHA
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