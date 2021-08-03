Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
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Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiGörüşmede ikili ilişkilerin seyri değerlendirilirken, Afganistan, Tunus, Kıbrıs ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Görüşmede ikili ilişkilerin seyri değerlendirilirken, Afganistan, Tunus, Kıbrıs ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.

Türkiye-ABD ilişkilerinde olumlu gündeme odaklanmak ve işbirliğini ilerletmek için atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Orman yangınlarının özellikle bugünlerde birçok ülkenin maruz kaldığı küresel bir sorun haline geldiğine ve bu afetlerle mücadelede dayanışma ve işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

Afganistan'da insani bir kriz oluşmaması, istikrar ve barış ortamının sağlanması için uluslararası işbirliğinin elzem olduğuna dikkat çekildi. Tunus'ta demokratik ve anayasal düzenin yeniden tesis edilmesinin teşvik edilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı. Kıbrıs'taki realitenin uluslararası toplum tarafından doğru anlaşılması ve adil bir yaklaşımı temsil eden iki devletli çözümün desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamak adına uluslararası toplumla işbirliği içinde olmaya devam edeceği dile getirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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