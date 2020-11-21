Sözcü Kalın, AB Zirvesi öncesi Brüksel'de temaslarda bulundu
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Sözcü Kalın, AB Zirvesi öncesi Brüksel'de temaslarda bulundu

21.11.2020 10:42 | Son Güncelleme: 21.11.2020 10:46
Sözcü Kalın, AB Zirvesi öncesi Brüksel'de temaslarda bulundu

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, 10-11 Aralık tarihlerinde yapılacak Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesi Brüksel'de bir dizi temaslarda bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, 10-11 Aralık tarihlerinde yapılacak Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesi Brüksel'de bir dizi temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün gerçekleşen ziyaret kapsamında AB Konsey Başkanı Charles Michel'in Dış Politika Başdanışmanı Maryam Van den Heuvel, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in Kabine Şefi Bjoern Seibert ve AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Helga Schmid ile ayrı ayrı görüştü. Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve Karabağ gibi bölgesel konuların ele alındığı görüşmelerde Kalın, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, göç anlaşması, vize serbestiyeti ve siyasi diyalog gibi alanlarda somut adımlar atılması gerektiğini yineledi. 

Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm için yeni fikirlere ihtiyaç olduğunun altını çizen ve Türkiye'nin Yunanistan ile istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunu söyleyen Kalın, Türkiye'nin barış ve istikrarı korumak adına yapıcı tutumunu sürdürmeye devam edeceğini muhataplarına aktardı. Kalın, Türkiye AB ilişkilerinin stratejik öneminin giderek arttığını, Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir dinamizm kazandıracak, iş birliğini arttıracak ve karşılıklı güven ilişkisini güçlendirecek yeni ve somut adımlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. 

AB'nin bölgesel konularda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Kalın, bölgesel sorunların çözümü için diyalog ve iş birliğinin tüm tarafların çıkarına olacağını vurguladı. Kalın, Türkiye'nin AB üyeliğini stratejik bir öncelik olarak gördüğünü belirtirken, AB liderlerinin tüm ideolojik ve siyasi önyargılarını bir kenara bırakarak, Türkiye-AB ilişkilerine stratejik bir akılla bakması gerektiğini söyledi. 

İkili ihtilafların Türkiye-AB ilişkilerini yormasına ve rehin almasına müsaade edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Kalın, giderek stratejik önem kazanan Türkiye-AB ilişkilerinde bir an önce pozitif gündeme geçilmesi gerektiğini vurguladı.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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