Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi'ni kabul etti
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi'ni kabul etti

03.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 03.12.2020 15:35
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi'ni kabul etti

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ı Beştepe Külliyesi'nde kabul etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ı Beştepe Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Zalmay Halilzad arasında gerçekleşen görüşmede, Afganlararası yürütülen barış müzakereleri ve bölgesel meseleler ele alındı. Toplantıda Afganistan Hükümeti ve Taliban temsilcilerinin, Doha'da yürütülen barış görüşmelerini sürdürmek üzere ön anlaşmaya varmasından duyulan memnuniyet dile getirildi. Türkiye'nin kapsayıcı, geniş tabanlı ve kapsamlı bir siyasi çözümle sonuçlanacak Afganlararası müzakereleri desteklemeye ve gerekli katkıyı sunmaya devam edeceği belirtildi. Afganistan'da sağlanacak istikrarın bölgenin barış ve refahına katkı sağlayacağı ve Türkiye'nin bu konuda ABD dahil tüm ilgili taraflarla işbirliği içinde olmaya devam edeceği vurgulandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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