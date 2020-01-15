Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay'ın yakalama kararı kaldırıldı
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Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay'ın yakalama kararı kaldırıldı

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararı kaldırıldı.

15.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:10
Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay'ın yakalama kararı kaldırıldı

sahibi hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararı kaldırıldı. Kararın kaldırılmasına ilişkin gerekçede, Akbay'ın babasının cenazesine gelemeyerek dini görevini yerine getiremediği ve mağduriyet yaşadığı vurgulandı.


Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay'ın hakkında Nisan 2019'da çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılmasına ilişkin Akbay'ın avukatları 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi sunmuştu. Akbay'ın avukatlarının itiraz dilekçesini değerlendiren mahkeme heyeti, Akbay'ın hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılmasına hükmetti.


Samimi bir şekilde savunma yapmak istediği belirtildi


Tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılmasına ilişkin gerekçede görüşü sorulan cumhuriyet savcısının olumlu görüş bildirdiği belirtilerek, Burak Akbay'ın önceki aşamalarda mahkemeye kendi el yazısı ve imzası ile dilekçe gönderdiği ve samimi bir şekilde Türkiye'ye dönerek savunma yapmak istediği belirtildi. Gerekçede, Burak Akbay'ın 7 Mart 2019'da vefat eden babası Ertuğrul Akbay'ın cenazesine yakalama kararı dolayısıyla katılamadığı, bu sebeple dini olarak son görevini yerine getirememiş olmasından dolayı mağduriyet yaşadığı kaydedildi.


Mahkeme heyeti, dosyanın geldiği aşamayı dikkate alarak tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılmasına ve kırmızı bülten ile ilgili işlemlerin durdurulmasına hükmetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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