Sözcü davasında karar çıktı (1)

27.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:28

SÖZCÜ Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru , Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ve gazetenin sahibi Burak Akbay 'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın FETÖ'ye yardım davasında mahkeme kararını açıkladı.

Oy birliğiyle alınan kararla; Emin Çölaşan 3 yıl 6 ay 15 gün, Necati Doğru 3 yıl 6 ay, Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz 3 yıl 4'er ay, Yücel Arı, Gökmen Ulu ve Yonca Yücekaleli ise 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Gazetenin sahibi Burak Akbay'ın dosyası ise ayrıldı.

Sanıklardan Mediha Olgun beraat etti

DAVANIN GEÇMİŞİDavanın 18 Nisan'da görülen celsesinde, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Savcı, sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı ve Yonca Yücekaleli'nin "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisleri talep etmişti. Sanık Mediha Olgun hakkında ayrıca etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması da talep edilmişti. Savunması alınamayan firari sanık Burak Akbay'ın dosyasının ise ayrılması istenmişti.

Kaynak: DHA

- İstanbul