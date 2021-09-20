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Sözcü Bilgiç'ten, 'Kırım' açıklaması (2)- Yeniden

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Sözcü Bilgiç'ten, 'Kırım' açıklaması (2)- Yeniden

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Kırım'da gerçekleştirilen Rusya Federasyonu Devlet Duması seçimlerinin Türkiye açısından hukuki bir geçerliliğinin olmadığını açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Kırım'da gerçekleştirilen Rusya Federasyonu Devlet Duması seçimlerinin Türkiye açısından hukuki bir geçerliliğinin olmadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, 17- 19 Eylül 2021'de Kırım'da gerçekleştirilen seçimlere ilişkin açıklamada bulundu. Türkiye'nin Kırım'ın Rusya tarafından 'hukuka aykırı' ilhakını tanımadığını anımsatan Bilgiç, şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğini sürdürmekte ve Kırım'ın hukuka aykırı ilhakını tanımamaktadır. Bu çerçevede, 17-19 Eylül 2021 tarihlerinde Kırım'da da düzenlenen Rusya Federasyonu Devlet Duması seçimlerinin Kırım itibariyle sonuçlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır."


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