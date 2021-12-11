Sözcü Bilgiç'ten, Bosna- Hersek'teki Sırp Entite Meclisi'nin karalarına tepki

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Bosna- Hersek'in entitesi Sırp Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 'Bosna Hersek devlet kurumlarının yetkilerinin entite düzeyinde kurulacak paralel kurumlara devredilmesi' yönünde karlarına ilişkin, Türkiye'nin endişelerini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Bosna- Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin dün aldığı karara ilişkin yazılı değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin, Balkanlar'da ve özellikle Bosna- Hersek'te barışın sürdürülmesi ve refahın artırılmasına yönelik çabalarda her zaman en ön saflarda yer aldığına dikkat çeken Bilgiç, söz konusu kararlara ilişkin şu açıklamada bulundu:

Haber : Caner ÜNVER/ANKARA,

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