Sözcü Bilgiç'ten ABD'ye 'rapor' tepkisi: Temelsiz ve kabul edilemez

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın '2020 Yılı Terörizm Raporu'na ilişkin, " Türkiye, terörizme karşı mücadelesini terör örgütleri arasında ayrım yapmadan, hukuk temelinde yürütmekte, güvenlik-hak ve özgürlükler dengesini hassasiyetle gözetmektedir. Bu nedenle, anılan raporda hak ve özgürlüklerin orantısız ve gerekçesiz kısıtlandığı iddiası temelsizdir ve kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Sözcü Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın '2020 Yılı Terörizm Raporu' hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Bilgiç, raporda, Türkiye'nin PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadelesinin ve bu alanda uluslararası çabalara etkin katkılarının hakkaniyetle değerlendirilmediğini belirtti. Raporun bu konuda eksik ve ön yargılı bir yaklaşımı yansıttığını vurgulayan Sözcü Bilgiç, şunları kaydetti:

Sözcü Bilgiç, raporda, Türkiye'nin FETÖ'ye karşı meşru mücadelesinin, darbe girişimi ve örgütlü suç faaliyetleri dikkate alınmadan ön yargıyla değerlendirildiğini belirterek, "FETÖ'nün acımasız bir terör örgütü ve suç şebekesi olduğu somut delillerle ve yargı kararlarıyla ortaya koyulmuştur. FETÖ, sadece ülkemiz bakımından değil, faal olduğu her ülkenin güvenlik ve istikrarı için de bir tehdittir. ABD'den beklentimiz, daha fazla gecikmeden ülkesindeki FETÖ mevcudiyetine ve faaliyetlerine son vermesi, FETÖ elebaşı dahil FETÖ mensuplarına melce sağlamaması, bu alanda Türkiye ile somut işbirliği yapmasıdır. Türkiye, ABD ve müttefiklerinden terörle mücadelede tutarlı, kararlı ve etkili bir yaklaşım beklentisini muhafaza etmektedir. Bunun dışında kalan tutum ve söylemler, terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi çabaları ve müttefiklik ilişkisinin ruhuyla bağdaşmamaktadır" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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