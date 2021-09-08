Sözcü Bilgiç, Deraa'daki sivillere yönelik iddiaları yalanladı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Suriye'nin Deraa şehrini terk etmeye zorlanan sivillerin Türkiye'de kabul edileceği iddiasına ilişkin, "Bu çerçevede, rejim ile muhalif gruplar arasında yürütülen arabuluculuk girişimleri sırasında şehri terk etmeye zorlanan çok sayıda sivilin...

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Suriye'nin Deraa şehrini terk etmeye zorlanan sivillerin Türkiye'de kabul edileceği iddiasına ilişkin, "Bu çerçevede, rejim ile muhalif gruplar arasında yürütülen arabuluculuk girişimleri sırasında şehri terk etmeye zorlanan çok sayıda sivilin Türkiye'ye kabul edileceği ve bu hususta ülkemizle anlaşma sağlandığına dair iddiaların ortaya atıldığına tanık olduk. Bu iddialar asılsızdır" dedi.

Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç, Suriye'nin Deraa şehrindeki gelişmelerle bağlantılı ortaya atılan iddialara yazılı cevap verdi. Türkiye'nin, Deraa'daki gelişmeleri yakından ve endişeyle izlediğini aktaran Sözcü Bilgiç, Rejim'in sivilleri hedef alan saldırıları ile Deraa/Beled ve çevresini abluka altına alarak göçe zorlamasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

'BU İDDİALAR ASILSIZDIR'Yerinden edilen sivillerle ilgili iddiaları ele alan Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çerçevede, rejim ile muhalif gruplar arasında yürütülen arabuluculuk girişimleri sırasında şehri terk etmeye zorlanan çok sayıda sivilin Türkiye'ye kabul edileceği ve bu hususta ülkemizle anlaşma sağlandığına dair iddiaların ortaya atıldığına tanık olduk. Bu iddialar asılsızdır. 6 Eylül günü yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını not ettik. Bu anlaşmanın bu defa kalıcı olmasını ve Deraa halkına yönelik gayri insani muamelenin sona erdirilmesini bekliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı