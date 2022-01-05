Sözcü Bilgiç: Bölgede tehdit varsa Yunanistan'ın eylemlerinden kaynaklanmaktadır

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Türkiye'nin saldırgan siyaset izlediği açıklamasına cevaben, "Yunanistan'ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı bir algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz. Bölgede bir tehdit var ise bu tehdit Yunanistan'ın gerginliği artırıcı tek taraflı eylemlerinden kaynaklanmaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'yi hedef alan ithamlarına yazılı olarak yanıt verdi. Yunan Bakan'ın neredeyse her gün yaptığı Türkiye karşıtı beyanların, barış ve istikrara hizmet etmeyen, gerçeklikten kopuk ve popülist iddialar olduğunu belirten Bilgiç, "Bu kışkırtıcı söylem ne iyi komşuluk ilişkileriyle ne de Yunanistan ile yeniden başlattığımız İstişari Görüşmelerin ruhuyla bağdaşmaktadır. Dendias'ın bu hezeyanları, Yunanistan'ın ülkemiz ile dürüst ve anlamlı bir diyalog ile ikili meselelerini çözmek ve ilişkilerini geliştirmek yerine, üçüncü taraflardan medet umarak ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratarak gerginliği tercih ettiğinin yeni bir kanıtıdır. Kendine güveni olan ülkeler bu tür davranışlar sergilemez" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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