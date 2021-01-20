Sözcü Aksoy: Yunanistan'ın İyon Denizi'ndeki tasarrufu Ege'yi etkilememektedir

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan'ın İyon Denizi'nde karasularını 12 deniz miline çıkarmaya yönelik tasarrufu, Mora Yarımadası'nın güneyinde sona ermekte ve Ege Denizi'ni hiçbir şekilde etkilememektedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Hami Aksoy, Yunanistan'ın İyon Denizi'nde karasularını 12 mile çıkarmaya yönelik tasarrufu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın bu konudaki beyanlarını yazılı açıklama ile değerlendirdi. Aksoy, durumun Ege Denizi'ni etkilemeyeceğini belirterek, şu açıklamada bulundu: "Yunanistan'ın İyon Denizi'nde karasularını 12 deniz miline çıkarmaya yönelik tasarrufu, Mora Yarımadası'nın güneyinde sona ermekte ve Ege Denizi'ni hiçbir şekilde etkilememektedir. Özel coğrafi koşulların hakim olduğu yarı-kapalı Ege Denizi'nde ülkemizin hayati hak ve çıkarları vardır. Bu denizde karasularının hem ülkemizin, hem üçüncü ülkelerin seyrüsefer serbestisini ve açık denizlere erişimi kısıtlayacak şekilde tek taraflı olarak genişletilmemesi gerektiği konusundaki tutumumuz herkesin malumudur. Bu tutumumuzda bir değişiklik yoktur."

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı