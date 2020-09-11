Sözcü Aksoy'un Katolik Leuven Üniversitesi hakkındaki soruya yanıtı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "'Kürsü'nün sözleşmesinin, üniversitenin kendi usulleri içinde yapmış olduğu değerlendirme sonucu uzatılmaması memnuniyetle not edilmiştir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "'Kürsü'nün sözleşmesinin, üniversitenin kendi usulleri içinde yapmış olduğu değerlendirme sonucu uzatılmaması memnuniyetle not edilmiştir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Belçika'da dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında yer alan Katolik Leuven Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 'Fetullah Gülen Kültürlerarası Çalışmalar Kürsüsü'nün mevcudiyetine ilişkin sözleşmenin üniversite tarafından uzatılmama kararı alması hakkındaki soruya, "Belçika'daki Katolik Leuven Üniversitesi bünyesindeki 2010 yılında FETÖ iltisaklı kuruluşların desteğiyle kurulan 'Kürsü'nün sözleşmesinin, üniversitenin kendi usulleri içinde yapmış olduğu değerlendirme sonucu uzatılmaması memnuniyetle not edilmiştir" şeklinde cevap verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA