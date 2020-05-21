Sözcü Aksoy: "Türkiye, Avrupa Birliği'nin sınır muhafızı veya sığınmacı kampı değildir ve...
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Sözcü Aksoy: "Türkiye, Avrupa Birliği'nin sınır muhafızı veya sığınmacı kampı değildir ve...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "AB Komisyonu'nun Avrupa Yaşam Biçimini Geliştirme'den Sorumlu Başkan Yardımcısı Margiritis Schinas'ın göç konusunda dile getirdiği ifadeleri, bir AB görevlisinden daha çok Yunan Hükümeti üyelerinin siyasi söylemini andırmaktadır" dedi.

Sözcü Aksoy:
21.05.2020 00:47 | Son Güncelleme: 21.05.2020 00:47

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "AB Komisyonu'nun Avrupa Yaşam Biçimini Geliştirme'den Sorumlu Başkan Yardımcısı Margiritis Schinas'ın göç konusunda dile getirdiği ifadeleri, bir AB görevlisinden daha çok Yunan Hükümeti üyelerinin siyasi söylemini andırmaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB Komisyonu'nun Avrupa Yaşam Biçimini Geliştirme'den Sorumlu Başkan Yardımcısı Margiritis Schinas'ın sözlerine sert yanıt verdi.

Aksoy, Margiritis Schinas'ın 19 Mayıs 2020 Tarihinde özel bir televizyon kanalına verdiği mülakatta Türkiye'ye ilişkin sözleri için, "Schinas'ın göç konusunda dile getirdiği ifadeleri, bir AB görevlisinden daha çok Yunan Hükümeti üyelerinin siyasi söylemini andırmaktadır.

Avrupa Birliği'nin kurucu anlaşmalarının koruyucusu olması gereken AB Komisyonu, AB sınırlarında yaşanan hak ihlalleri ve geri itmeler konusunda bugüne kadar ciddi bir inceleme başlatmamıştır" dedi.

Komiser Schinas'a, öncelikle Yunan görevliler tarafından işlenen Pakistanlı Muhammad Gulzar cinayetini, Ege Denizi'nde ve Meriç Nehri'nde AB Ajanslarının gözü önünde devam eden geri itilme olaylarını, sığınmacıların halen iltica başvurularının alınmamasını, uluslararası anlaşmalar ve AB iltica direktifine aykırı ulusal uygulamaları ve insan hakları savunucularına yönelik şiddeti araştırması gerektiğini hatırlattıklarını belirten Aksoy,

"Türkiye, Avrupa Birliği'nin sınır muhafızı veya sığınmacı kampı değildir ve olmayacaktır. Düzensiz göç olgusundan fazlasıyla muzdarip ülkemiz sadece adil yük ve sorumluluk paylaşımı istemektedir. İnsan hakları ve sığınmacı hakları gözardı edilerek AB'nin dış sınırlarının korunması, AB'nin kurucu anlaşmalarının inkar edilmesi anlamına gelecektir. Esasen, Avrupa'nın dış sınırlarını Yunanistan olarak görmek tarihi ve coğrafi gerçeklerden tamamıyla uzak olmak anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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