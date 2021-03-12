Sözcü Aksoy: Terör propagandası ifade özgürlüğüyle açıklanamaz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'da bir televizyon kanalında Fethullah Gülen'e ait video mesajın yayınlanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "FETÖ elebaşının video mesajının yayınlandığı bu terör propagandası, basın ve ifade özgürlüğüyle hiçbir surette açıklanamayacak vahim...

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'da bir televizyon kanalında Fethullah Gülen'e ait video mesajın yayınlanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "FETÖ elebaşının video mesajının yayınlandığı bu terör propagandası, basın ve ifade özgürlüğüyle hiçbir surette açıklanamayacak vahim bir gelişmedir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'da bir televizyon kanalında FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fethullah Gülen'e ait video mesajın yayınlanmasına tepki gösterdi. Hami Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, "Yunanistan'da gerçekleşen çevrimiçi bir etkinlikte ve bir televizyon kanalındaki programda eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün aleni propagandası yapılmıştır. FETÖ elebaşının video mesajının da yayınlandığı bu terör propagandası, basın ve ifade özgürlüğüyle hiçbir surette açıklanamayacak vahim bir gelişmedir" dedi.

'FETÖ, FAALİYET GÖSTERDİĞİ ÜLKELER İÇİN TEHDİT KAYNAĞIDIR'Aksoy açıklamasında, FETÖ'nün Türkiye'de 251 kişinin ölümünden ve 2 binden fazla kişinin yaralanmasından sorumlu olduğunu hatırlatarak, "FETÖ, ülkemizde 251 kişinin ölümünden ve 2 binden fazla kişinin yaralanmasından sorumlu darbeci bir uluslararası terör örgütüdür. FETÖ faaliyet gösterdiği ülkeler için de büyük bir tehdit kaynağıdır. Türkiye bu suç örgütüne karşı mücadelede tüm ülkelerden iş birliği beklemektedir" ifadelerini kaydetti.Sözcü Aksoy, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

"Hal böyleyken, Yunanistan'ın FETÖ üyeleri için güvenli bir liman haline geldiği gözlenmektedir. FETÖ mensupları bu ülkede serbestçe dolaşabilmekte, FETÖ iltisaklı sözde STK'lar Yunanistan'daki firari FETÖ mensupları için yardım faaliyeti yürütebilmektedir. Yunanistan'da FETÖ'nün yanı sıra PKK/PYD/YPG, DHKP- C terör örgütleri de faaliyetlerini sürdürmektedir. Yunanistan'ı FETÖ üyelerinin iadesi ve mal varlıklarının dondurulması taleplerimizi karşılamaya; FETÖ'nün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine engel olmaya ve ülkesindeki terör örgütlerinin faaliyetlerine son vermeye davet ediyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı