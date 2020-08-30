Sözcü Aksoy: Meis'in statüsünde yapılmaya çalışılan gayri meşru değişiklikleri reddediyoruz DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Türkiye'ye 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na askeri sevkiyat yaptığı yönündeki haberlere ilişkin, "Basında yer alan haberler doğruysa, bu Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesidir.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Türkiye'ye 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na askeri sevkiyat yaptığı yönündeki haberlere ilişkin, "Basında yer alan haberler doğruysa, bu Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesidir. Ada'nın statüsüne yapılmaya çalışılan gayri meşru değişiklikleri reddediyoruz" dedi.

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Meis Adası'nın Yunanlar tarafından silahlandırıldığı yönünde basına yansıyan haberler hakkında yazılı açıklama yaptı. Ada'nın, 1947 Paris Barış Anlaşması ile silahsızlandırılmış statüde olduğunu kaydeden Aksoy, "Basında yer alan haberler doğruysa, bu, Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesidir. Ada'nın statüsüne yapılmaya çalışılan gayri meşru değişiklikleri reddediyoruz. Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz" açıklamasında bulundu.Bu tür provakatif hareketlerin Yunanistan'a fayda sağlamayacağını kaydeden Aksoy, bölgede gerginliği artırıcı adımlara devam ederse, kaybedenin Yunanistan olacağını, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumada kararlı olduğunu vurguladı.

ANKARA, -

Kaynak: DHA