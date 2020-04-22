Sözcü Aksoy: Kazımi liderliğinde Irak'ta istikrarlı bir hükümetin kurulmasının yararlı olacağına...
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Cumhurbaşkanı, Hükümet, Irak, Politika, Haber

Sözcü Aksoy: Kazımi liderliğinde Irak'ta istikrarlı bir hükümetin kurulmasının yararlı olacağına...

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Irak'ta Mustafa Kazımi'nin hükümeti kurmaya yakın olduğu değerlendirmeleriyle ilgili, "Bölgemizi iyi bilen bir şahsiyet olan Sayın Kazımi'nin liderliğinde Irak'ta istikrarlı bir hükümetin kurulmasının hem Irak hem bölgemiz açısından yararlı...

22.04.2020 20:57 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:57
Sözcü Aksoy: Kazımi liderliğinde Irak'ta istikrarlı bir hükümetin kurulmasının yararlı olacağına...

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Irak'ta Mustafa Kazımi'nin hükümeti kurmaya yakın olduğu değerlendirmeleriyle ilgili, "Bölgemizi iyi bilen bir şahsiyet olan Sayın Kazımi'nin liderliğinde Irak'ta istikrarlı bir hükümetin kurulmasının hem Irak hem bölgemiz açısından yararlı olacağına inanıyoruz" dedi.

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Irak'ta hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, Türkiye'nin Irak'ta istikrarlı bir hükümetin kurulmasından yana olduğunu belirterek, "Irak'ta uzun süredir devam eden yeni hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde son olarak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından bu görev Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa Kazımi'ye verilmiştir. Bütün dünyanın zor bir süreçten geçtiği bu dönemde kardeş ve komşu ülke Irak'ta istikrarlı bir hükümetin kurulmasını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.  Cumhurbaşkanı Salih'in, ehil bir isim olduğu için hükümet kurma görevini Kazımi'ye tevdi ettiğini belirten Aksoy, "Bölgemizi iyi bilen bir şahsiyet olan Sayın Kazımi'nin liderliğinde Irak'ta istikrarlı bir hükümetin kurulmasının hem Irak hem bölgemiz açısından yararlı olacağına inanıyoruz" dedi. 


Kaynak: DHA

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