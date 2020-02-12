Sözcü Aksoy: Jeffrey, ABD'nin Türkiye'nin yanında olduğunu tekrarladı

12.02.2020 14:47 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:47

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal arasındaki görüşmeye ilişkin, "Jeffrey, ABD'nin NATO mütteki Türkiye'nin yanında olduğunu tekrarladı" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'li James Jeffrey ile Bakan Yardımcısı Sedat Önal arasında gerçekleşen görüşme sonrası yazılı açıklama yaptı. Aksoy, görüşmede James Jeffrey'in Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısı nedeniyle şehit olan 5 asker için ABD hükümetinin taziyelerini ilettiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı: "Jeffrey, ABD'nin NATO mütteki Türkiye'nin yanında olduğunu tekrarladı. Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, İdlib'de sahada giderek kötüleşen durum ve son gelişmeler hakkında bilgi verdi. İdlib'de Astana ve Soçi kapsamında varılan mutabakatların uygulanmasına atfettiğimiz önemi vurguladı. Görüşmede ayrıca, sahadaki insani durum ve siyasi süreç gibi Suriye sorununun diğer boyutları ele alındı. Bu alanlarda uluslarası toplumun aktif bir rol oynaması gerektiğinin altı çizildi."

Selen YALAZ/ANKARA, -

Kaynak: DHA