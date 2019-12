Sözcü Aksoy: Harekatı sürdürme hakkını saklı tutuyoruz

06.12.2019 18:33 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:33

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Suriye'de verilen taahhütler yerine getirilmediği takdirde Barış Pınarı Harekatı'nı sürdürme hakkını saklı tutuyoruz. Güvenli bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar Suriye'den çıkmayacağız" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanlığı'nda bilgilendirme toplantısı düzenledi. Sözcü Aksoy, Barış Pınarı Harekatı'nın bazı ülkelerin bölgedeki emellerine ulaşmalarını engellediğini, kurulan hayalleri yıktığını söyledi. Bu yüzden harekatın başından itibaren Türkiye'ye yönelik kara propaganda faaliyetinin başladığını kaydeden Aksoy, "Biz de buna karşı bilgilendirme faaliyetlerine başladık. Harekatın kapsamı, hukuki temeli ve niteliği hakkında uluslararası toplumu bilgilendirdik. Barış Pınarı Harekatı ile 4 bin 300 kilometrekarelik alanı terörden temizledik. ABD ve Rusya ile vardığımız mutabakatlar, bu ülkelerin de harekatımızın meşruiyetini kabul ettiklerinin açık bir göstergesidir. Yine de bize verilen taahhütler yerine getirilmediği takdirde Barış Pınarı Harekatı'nı sürdürme hakkımızı saklı tutuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği güvenli bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar Suriye'den çıkmayacağız" dedi.

'IRAK'TAKİ GELİŞMELERİ ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ'Irak'taki gelişmeleri endişe ile takip edildiğini bildiren Aksoy, "Ülkede huzurun bir an önce tesisini diliyoruz. Bu olaylar sonucunda başbakan Abdulmehdi istifa etti. Mevcut yönetimin istifasıyla biriken sorunların çözülmesini beklemiyoruz. Mevcut tahribatın çözülmesi için bir an önce hükümetin kurulması gerek" diye konuştu.'NATO SAVUNMA PLANLARI GİZLİLİK DERECESİNE SAHİPTİR'Aksoy, NATO'da savunma planları ve Baltık ülkeleri hakkındaki planın Türkiye tarafından engellendiği haberlerinden sonra krizin nasıl çözüldüğü, Türkiye'nin taviz verip vermediği sorusu üzerine, NATO'nun savunma planlarının gizlilik derecesine sahip olduğunu kaydederek, "Bu planların sızdırılması da ciddi gizlilik ihlalidir. Bunu sızdıranların en kısa zamanda bulunmalarını diliyoruz" dedi.YUNANİSTAN'IN LİBYA BÜYÜKELÇİSİNİ SINIR DIŞI ETMESİAksoy, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları sınırlandırma mutabakatından sonra Yunanistan'ın Atina'daki Libya Büyükelçisini sınır dışı edeceğine yönelik soru üzerine, şunları söyledi: "Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, ülkenin BM tarafından tanınan tek meşru hükümeti. Her egemen devlet gibi o da anlaşma yapma yetkisine sahip. Yunanistan'ın hangi saiklerle Libya Büyükelçisini istenmeyen adam ilan ettiğini bilemiyorum. Ama bunu diplomatik teamüllerle bağdaştırmıyorum."'S-400 KONUSUNDA POZİSYONUMUZ AYNI'

Aksoy, Türkiye'nin S-400 tedarikiyle ilgili ortaya çıkan sorunların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü, ABD ile başlatılan ikili mekanizma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Aksoy, "S-400 konusunda pozisyonumuz belli, değişmedi. Biz kendi güvenliğimizi sağlamak için bunları alacağız. Bu egemenlik hakkımızdır, vazgeçmeyiz. Uygun şartlar altında Patriot almaya da hazırız. S-400 konusunda toplantılarımız devam ediyor. S-400ler geldi, yerleşti. Biz savunma sanayimizi geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

