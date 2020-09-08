Sözcü Aksoy: Fas'ın Libya'daki krizin çözümü konusundaki tutumunu takdirle karşılamaktayız
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Sözcü Aksoy: Fas'ın Libya'daki krizin çözümü konusundaki tutumunu takdirle karşılamaktayız

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Fas'ın Buznika şehrinde düzenlenmekte olan Libya diyalog toplantısını yakından takip ediyoruz.

Sözcü Aksoy: Fas'ın Libya'daki krizin çözümü konusundaki tutumunu takdirle karşılamaktayız
08.09.2020 19:05 | Son Güncelleme: 08.09.2020 19:10

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Fas'ın Buznika şehrinde düzenlenmekte olan Libya diyalog toplantısını yakından takip ediyoruz. Fas'ın Libya'daki krizin çözümü konusundaki yapıcı tutumunu takdirle karşılamaktayız" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Fas'ın Buznika Şehrinde düzenlenmekte olan Libya Diyalog Toplantısı hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, Türkiye'nin en başından beri, Libya'daki krizin çözümünün ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda Libyalılar arasında yürütülecek ve Libyalıların sahipleneceği bir siyasi süreçten geçtiğini savunduğunu belirtti. Aksoy, "Bu çerçevede, Fas'ın Buznika şehrinde düzenlenmekte olan Libya diyalog toplantısını yakından takip ediyoruz. Fas, 2015 yılında imzalanan ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2259 sayılı kararıyla onaylanan Libya Siyasi Anlaşması görüşmelerine evsahipliği yapmıştı. Türkiye bu görüşmeleri desteklemiş; Sayın Bakanımız da Anlaşma'nın imza törenine bizzat iştirak etmişti. Fas'ın Libya'daki krizin çözümü konusundaki yapıcı tutumunu takdirle karşılamaktayız" dedi.


Kaynak: DHA

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