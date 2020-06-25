Sözcü Aksoy: EUROPOL'un tespitleri, tezlerimizin haklılığını ortaya koydu
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Sözcü Aksoy: EUROPOL'un tespitleri, tezlerimizin haklılığını ortaya koydu

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "EUROPOL'un tespitleri, terörizmle mücadele bağlamında Avrupalı muhataplarımız nezdinde gündeme getirdiğimiz verilerle örtüşmekte, bu konudaki tezlerimizin haklılığını açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Sözcü Aksoy: EUROPOL'un tespitleri, tezlerimizin haklılığını ortaya koydu
25.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:00

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "EUROPOL'un tespitleri, terörizmle mücadele bağlamında Avrupalı muhataplarımız nezdinde gündeme getirdiğimiz verilerle örtüşmekte, bu konudaki tezlerimizin haklılığını açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Bakanlık Sözcüsü Aksoy, EUROPOL tarafından yayımlanan 'AB Terörizm Durumu ve Trendi 2020 Raporu'nda terör örgütleri PKK ve DHKP-C'ye yapılan atıflar hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. 'AB Terörizm Durumu ve Trendi 2020 yılı Raporu'nda terör örgütleri PKK ve DHKP-C'nin AB topraklarını lojistik üs olarak kullandığına dikkat çekildiğini belirten Aksoy, şunları kaydetti: "Bu kapsamda başta finansman olmak üzere, propaganda ve eleman temini faaliyetlerine devam ettikleri kaydedilmektedir. Bir AB kuruluşu olan EUROPOL'un bahsekonu tespitleri, terörizmle mücadele bağlamında Avrupalı muhataplarımız nezdinde gündeme getirdiğimiz verilerle örtüşmekte, bu konudaki tezlerimizin haklılığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu vesileyle, ilgili ülkelere terör örgütlerinin Avrupa topraklarını zemin olarak kullanmasına müsaade etmemeleri ve terörizmle mücadelede sonuç odaklı işbirliği yapmaları yönündeki çağrımızı yineliyoruz."


Kaynak: DHA

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