Sözcü Aksoy: Ermenistan'ın Doğu Akdeniz ile ilgili fikir beyan etmesi hadsizlik ve sorumsuzluktur DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ermenistan'dan yapılan Doğu Akdeniz açıklaması hakkında, "Ermenistan'ın, Sevr hakkındaki provokatif açıklamasının ardından, bu kez de Doğu Akdeniz ile ilgili fikir beyan etmesi yeni bir hadsizlik ve sorumsuzluk örneğidir" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ermenistan'dan yapılan Doğu Akdeniz açıklaması hakkında, "Ermenistan'ın, Sevr hakkındaki provokatif açıklamasının ardından, bu kez de Doğu Akdeniz ile ilgili fikir beyan etmesi yeni bir hadsizlik ve sorumsuzluk örneğidir" dedi.

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Ermenistan'ın Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamasına yazılı cevap verdi. Ermenistan'ın bulunduğu coğrafya ile ilgili yanılgı içersinde bulunduğunu belirten Aksoy, "Doğu Akdeniz hakkında görüş serdetmeye yeltenen Ermenistan'ın, dünya coğrafyası ve kendisinin bu coğrafyadaki yerine dair temel bir yanılgı içinde olduğunu görüyoruz. Burada mevzubahis Sevan Gölü değil, Doğu Akdeniz'dir. Ermenistan'ın, Sevr hakkındaki provokatif açıklamasının ardından, bu kez de Doğu Akdeniz ile ilgili fikir beyan etmesi yeni bir hadsizlik ve sorumsuzluk örneğidir" ifadelerini kullandı.

'SİNSİ İTTİFAKIN BOYUTLARINI GÖZLER ÖNÜNE SERMEKTEDİR'Aksoy, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'dan sonra, herhangi bir denize kıyısı olmayan Ermenistan'ın da kendini bölgede söz hakkı sahibi sanmasının, Türkiye 'ye karşı kurulmaya çalışılan sinsi ittifakın boyutlarını gözler önüne serdiğini kaydetti. Türkiye'nin, kendisinin ve Kıbrıs Türkleri'nin haklarını korumaya devam edeceğini aktaran Sözcü Aksoy, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Her ne olursa olsun, Türkiye Doğu Akdeniz'de kendisinin ve Kıbrıs Türkleri'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumaya kararlılıkla devam edecektir. Bunu engellemeye hiçbir şer ittifakının gücü yetmez. Aksini düşünenler tarihten ders almamış demektir. Bu vesileyle, tüm imkanlarımızla kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu da hatırlatmak isteriz."

Kaynak: DHA