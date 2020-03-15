Sözcü Aksoy'dan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'e açıklama tepkisi
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Mevlüt Çavuşoğlu, Nikos Dendias, Yunanistan, Güncel

Sözcü Aksoy'dan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'e açıklama tepkisi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın göçmenlerle ilgili açıklaması hakkında, "Dendias'ın bugün sosyal medyada yer alan açıklamaları, bu ülkenin izlediği tutarsız, hukuk dışı ve gayri insani politikaların somut bir kanıtıdır" dedi.

15.03.2020 01:49 | Son Güncelleme: 15.03.2020 01:49
Sözcü Aksoy'dan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'e açıklama tepkisi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın göçmenlerle ilgili açıklaması hakkında, "Dendias'ın bugün sosyal medyada yer alan açıklamaları, bu ülkenin izlediği tutarsız, hukuk dışı ve gayri insani politikaların somut bir kanıtıdır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın sosyal medyada yer alan açıklamaları hakkında, yazılı açıklama yaptı. Dendias'ın açıklamasının Yunanistan'ın izlediği tutarsız, hukuk dışı ve gayri insani politikaların somut bir kanıtı olduğunu belirten Aksoy, "Kapısına gelen göçmenlere, insan değil, düşman muamelesi yapan, kadın, çocuk demeden üstlerine gaz, kurşun ve tarım ilacı sıkan, Nazi uygulamalarını hatırlatır şekilde paralarını ve eşyalarını alarak ülkemize gönderen Yunanistan, insanlık adına utanç verici bu uygulamalarıyla iddia ettiği gibi Avrupa  Birligi'nin sınırlarını korumamakta, aksine AB'nin üzerinde kurulduğu tüm ilke ve değerleri ayaklar altına almaktadır. Yunanistan bu uygulamalarıyla, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme, BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve BM İşkenceye Karşı Sözleşme gibi sözleşmelerin tamamını aynı anda ihlal etmekte, dilinden düşürmediği uluslararası hukuku, insan haklarını ve Avrupa değerlerini hiçe saymaktadır. Göçmenlerin ve sığınmacıların korunmasına ilişkin temel ilkeler, komşumuzun günlük ihtiyaçlarına göre şekillenmemelidir. Meriç'te yaşananların insanlığa ve komşuluğa yaraşır hiçbir yanı yoktur" ifadelerini kullandı.

'BAKAN DENDİAS, LİBYA KONUSUNDA DA YANLIŞ YOLDADIR'"Ayrıca Bakan Dendias, Kuzey Makedonya dört yıl önce göçmenlere kapısını kapattığında ülkesinin eylem ve söylemlerini de tamamıyla unutmuş gözükmektedir" diyen Aksoy, açıklamanın devamında şunlara yer verdi: "Sorunlara insani bir bakış açısıyla yaklaşamayan Yunanistan'ın AB'yi ve düzensiz göçmenleri, kısa vadeli siyasi çıkarları için araç olarak kullanmaya çalışması bölgemizdeki sorunların asıl kaynağıdır. Bakan Dendias, Libya konusunda da yanlış yoldadır. Zira, Yunanistan uluslararası hukuka aykırı maksimalist deniz yetki alanı iddialarıyla sadece Türkiye'nin değil, Libya'nın da haklarını ihlal etmiştir. Libya'nın meşru hükümetiyle yaptığımız mutabakat muhtıraları Libya'da belirli bir kesimin değil, tüm Libya halkının menfaatinedir. Yunanistan'ın bir rahatsızlığı varsa, arkamızdan konuşmak yerine bizle ve Libya'nın meşru hükümeti ile masaya oturup konuşmalıdır. Yunanistan'ın Arnavutluk'taki azınlığını Yunan ulusal azınlığı olarak tanımlarken, ülkesindeki Türk azınlığa Türk dememesi de iki yüzlülüğün ta kendisidir. Dendias, AİHM'nin bu konuda Yunanistan'ı mahkum ettiğini herhalde hatırlamak istememektedir. Arzumuz, bölgemizdeki sınamaların tamamına, suçlama oyunlarına başvurmaksızın, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, işbirliği ile akılcı ve ortak çözümler bulabilmektedir."

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

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