Sözcü Aksoy'dan Yunanistan'a 'okul' çağrısı
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Sözcü Aksoy'dan Yunanistan'a 'okul' çağrısı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan'ı, Lozan Barış Antlaşması hükümleriyle bağdaşmayan, azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını çeşitli bahanelerle ihlal etme politikasına son vermeye ve bahse konu okulları yeniden açmaya davet ediyoruz" dedi.

Sözcü Aksoy'dan Yunanistan'a 'okul' çağrısı
12.08.2020 10:31 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:35

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan'ı, Lozan Barış Antlaşması hükümleriyle bağdaşmayan, azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını çeşitli bahanelerle ihlal etme politikasına son vermeye ve bahse konu okulları yeniden açmaya davet ediyoruz" dedi.

Sözcü Aksoy, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait ilkokulları sistematik olarak kapatma politikası hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Sözcü Aksoy, Yunanistan'ın son 25 yıldır Batı Trakya Türk azınlığına ait olan ilkokulların faaliyetini, ülkedeki tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliği bahanesiyle, azınlığa danışmadan sistematik olarak 'geçici durdurma' yoluyla kapattığını belirtti. Aksoy, "Bunun son örneğini, Azınlığın sekiz ilkokulunun daha kapatılması teşkil etmiştir. Bu kararla, 25 yıl önce 231 olan Türk Azınlık ilkokullarının sayısı 115'e inmiştir. Yunanistan'ın bu uygulaması, Batı Trakya Türk Azınlığı'na yönelik olarak on yıllardır sürdürülen asimilasyon ve baskı politikasının bir parçasıdır. Avrupa Birliği de bir üye ülkede insan haklarının sistemli bir biçimde ihlal edilmesine seyirci kalmaktadır" dedi.

'YENİDEN AÇMAYA DAVET EDİYORUZ'

Sözcü Aksoy, Yunanistan'ı, Lozan Barış Antlaşması hükümleriyle bağdaşmayan, azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını çeşitli bahanelerle ihlal etme politikasına son vermeye ve bahse konu okulları yeniden açmaya davet ettiklerini belirterek, "Bu konuda, Batı Trakya Türk azınlık kurum ve kuruluşları tarafından yapılan açıklamaları destekliyor; konuyu uluslararası toplumun ve insan hakları örgütlerinin dikkatine getiriyoruz. Batı Trakya Türk azınlığının eğitim sorunlarının çözülmesi için Yunanistan makamları nezdindeki girişimlerimiz Lozan Barış Antlaşması'nın tesis ettiği mütekabiliyet esasına göre kararlılıkla sürdürülecektir" ifadesini kullandı.

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

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