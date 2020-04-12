Sözcü Aksoy'dan, yardım paketlerindeki 'Ağrı Dağı' ifadesi hakkında açıklama DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde yer alan 'Ağrı Dağı' ifadesi hakkında, Çin'in Ankara Büyükelçisi ve Çin Dışişleri Bakanlığı'yla temas kurularak izahat istendiğini açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde yer alan 'Ağrı Dağı' ifadesi hakkında, Çin'in Ankara Büyükelçisi ve Çin Dışişleri Bakanlığı'yla temas kurularak izahat istendiğini açıkladı. Aksoy, "Çin Büyükelçisi, Ağrı Dağı'na atıf yapan İngilizce ifadelerin sonradan eklendiğinin anlaşıldığını bildirmiştir" dedi.

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Çin'in Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerindeki Ağrı Dağı ifadesi hakkında yazılı açıklama yaptı. Duruma ilişkin haberler üzerine Çin'in Ankara Büyükelçisi ve Çin Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunularak, izahat istendiğini belirten Aksoy, şu açıklamada bulundu: "Çin Büyükelçisi Ermenistan'a gönderdikleri yardımların bir yerel yönetim tarafından hazırlandığını ve bir özel şirket tarafından Erivan'a ulaştırıldığını, söz konusu yerel yönetim tarafından paketlerin üzerine sadece Çince ifadeler yazıldığını ve bunlarda Ağrı Dağı'ndan bahsedilmediğini, Ağrı Dağı'na atıf yapan İngilizce ifadelerin ise sonradan eklendiğinin anlaşıldığını bildirmiştir. Çin Büyükelçisi halihazırda durumun araştırılmakta olduğunu ve sonucundan tarafımıza bilgi verileceğini söylemiş ve bu vesileyle Çin'in Türkiye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ifade etmiştir."

Kaynak: DHA